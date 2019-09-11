Сеул, , 14:02 — REGNUM Власти Южной Корею отправят специалистов в США для выяснения причин пожара и последующего затопления грузового судна Golden Ray в штате Джорджия. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Korean Maritime Safety Tribunal.

По их словам, 12 сентября в США отправится следственная группа, состоящая из четырех человек.

Известно, что в ходе расследования специалисты намерены опросить членов экипажа, а также осмотреть место происшествия, а также все сопутствующие документы и записи, включая данные с черного ящика.

Напомним, что 8 сентября грузовое судно Golden Ray, перевозившее 4 тыс. автомобилей, перевернулось в 1,6 км от порта Брунсуик штата Джорджия. На борту судна находились 24 члена экипажа, десять из которых являются гражданами Южной Кореи.