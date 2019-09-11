Пермь, , 13:46 — REGNUM В Перми 10 сентября истребитель МиГ-31БМ после выполнения планового учебно-тренировочного полета совершил штатную посадку на аэродром базирования. При проведении обязательного послеполетного осмотра обнаружена неисправность, которая в настоящее время устранена. Об этом заявили в пресс-службе ЦВО и опровергли информацию об аварийной посадке, которая появилась в СМИ, сообщает портал 59.RU.

Напомним, ранее СМИ распространили информацию, что в Перми загорелся военный самолет. Предполагаемой причиной возгорания в районе левого двигателя называли утечку реактивного топлива.

Добавим, 10 сентября проходили учения с участием сверхзвуковых истребителей МиГ-31БМ, а также истребителей-бомбардировщиков Су-34.

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