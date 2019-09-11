Красногорск, , 13:55 — REGNUM В Московском областном детском КДЦ (МОКДЦД) открыли кабинет ботулинотерапии для детей с заболеваниями центральной нервной системы (ЦНС). Как сообщили ИА REGNUM 11 сентября в пресс-службе министерства здравоохранения области, также планируется создать реестр пациентов, нуждающихся в этом виде помощи.

«На данный момент в ботулинотерапии нуждаются около 2 тыс. детей и подростков со всего Подмосковья. Важно, что получить лечение они могут бесплатно, в рамках ОМС, обратившись в МОКДЦД», — заявила министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

По словам главврача МОКДЦД, главного внештатного педиатра областного Минздрава Нисо Одинаевой, в кабинете окажут консультативную помощь и разработают схему реабилитации для детей с поражением ЦНС. Также в Подмосковье планируют создать реестр несовершеннолетних пациентов в возрасте от 2 до 18 лет, нуждающихся в ботулинотерапии.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области в 2019 году 1,2 млн жителей прошли тестирование на наличие ВИЧ.

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