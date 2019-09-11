п. Хомутово, , 13:35 — REGNUM Учебный год в одной из школ, расположенных в селе Хомутово Иркутской области, начался в неимоверной тесноте. Как сообщает life.ru со ссылкой на родителей и преподавателей данного учебного заведения, в школе №2, рассчитанной на 620 мест, учится почти втрое больше учеников — 1725 человек.

Математику в итоге приходится преподавать в коридорах, а литературу — в столовой или актовом зале. «Напряжённость в коллективе такая большая, что я не знаю, чем это может закончиться», — поделилась одна из преподавательниц.

Как пояснила директор школы Алла Петрова, причиной такого массового наплыва учащихся является то, что село находится поблизости с зоной иммиграции, но другие школы поблизости ещё не построены.

Напомним, строительство школы в Хомутово на 725 мест началось в сентябре 2018 года. Подрядчиком выступает компания СПМК-7. Стройка рассчитана на четыре года с возможностью досрочного завершения. По данным Оgirk.ru, на первый этап работ по новой школе в Хомутово было направлено 54 млн рублей из регионального бюджета. Далее средства должны поступать из районного, областного и федерального бюджетов, а общие затраты определены в сумме 600−700 миллионов рублей.