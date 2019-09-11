Пермь, , 13:34 — REGNUM В Перми суд признал 34-летнего местного жителя виновным в истязании двух падчериц и убийстве одной из них. Мужчина получил пожизненный срок, сообщает Накануне.RU.

Кроме срока, который пермяк должен отбывать в колонии особого режима, с мужчины взыскано в пользу матери девочек 5 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил.

По данным следствия, в марте 2018 года мужчина, когда оставался наедине с дочерьми своей сожительницы, избивал детей. 31 августа он жестоко убил шестилетнюю падчерицу. После преступления и задержания отчима вторая падчерица — девятилетняя девочка — была отправлена в реабилитационный центр.