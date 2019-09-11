Монтрёй, Франция, , 13:52 — REGNUM Руководитель Ubisoft Ив Гиймо заявил, что компания не планирует возвращаться к играм масштаба Assassins Creed: Unity. По его словам, они смогут добавить игру с подобным хронометражем в ещё более масштабный проект, сообщало gamesindustry.biz 10 сентября.

Гиймо отметил, что прохождение Unity занимает 15 часов, а новой Assassins Creed Odyssey — около 60 часов. Студия не планирует сбавлять обороты и хочет сделать так, чтобы «у игроков была Unity внутри Odyssey».

Ранее компания Ubisoft проводила необычный кроссовер в симуляторе зимних видов спорта Steep. В течение ограниченного периода времени геймеры могли кататься на лыжах в костюмах персонажей Assassins Creed.

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