Красноярск, , 13:22 — REGNUM В связи с началом отопительного сезона инспекторы министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края переходят на усиленный режим работы.

Как сообщили ИА REGNUM в министерстве, специалисты будут проверять предприятия, подлежащие региональному экологическому надзору.

Техника у организаций должна быть исправна, работу необходимо вести в соответствии с природоохранным законодательством. На оборудовании нужно установить газоочистные установки, подчеркнули в профильном министерстве.

Инспекторы и передвижная эколаборатория работают круглосуточно.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в городе Красноярске отопительный сезон стартует с 13 сентября.

Читайте также: Отопительный сезон в Красноярске начнётся раньше