Дамаск, , 13:11 — REGNUM В Сирии прошла очередная благотворительная акция — более 750 детей из сирийского города Даръа, который находится на границе с Иорданией, получили помощь к школе. Ученикам вручили портфели с необходимыми школьными принадлежностями. Акция проводилась при поддержке сенатора от Чечни Зияда Сабсаби.

В ней также приняли участие российский центр примирения враждующих сторон на территории Сирийской Арабской республики, пишет ИА «Грозный-информ». Денежные средства на оказание помощи детям Сирии выделил региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

В раздаче портфелей участвовали бойцы отряда военной полиции из Чечни, обеспечивая безопасность проведения благотворительной акции. Они в настоящее время находятся в командировке от Минобороны РФ.

Читайте также: Чеченский фонд восстановил мечеть в сирийском Хомсе