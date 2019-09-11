Париж, , 13:12 — REGNUM Авторы Furi работают над игрой о приключении парня и девушки на неисследованной планете. Создатель проекта назвал его «чрезвычайно французской игрой», сообщило игровое издание Kotaku 10 сентября.

Исполнительный продюсер проекта Одри Лепренс сказал так, потому что игровой процесс в Haven вращается вокруг «разговоров, питья вина и поцелуев». Разработчик заявил, что студия не стала делать сиквел Furi, потому что «удивить игрока можно только один раз».

Напомним, Furi — это экшен-игра от независимой французской студии The Game Bakers. В ней игроки управляют мечником, сражающимся с могущественными боссами.

Читайте ранее в этом сюжете: В новой игре от KFC нужно влюбить в себя Полковника Сандерса