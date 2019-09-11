Ереван, , 13:02 — REGNUM Итоги полугодовой работы пограничных войск Армении подвела Служба национальной безопасности страны (СНБ). Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба ведомства.

«В течение первого полугодия пограничные войска СНБ РА предотвратили 52 попытки нарушения государственной границы с участием 78 лиц», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что за 6 месяцев работы было выявлено 42 случая нарушения пограничного режима, 2 случая нарушения государственной границы и 4 случая нарушения режима контрольно-пропускных пунктов. За отчетный период более 1 тысячи людей, находящихся в розыске, передано правоохранительным органам республики.