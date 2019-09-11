Лондон, , 13:06 — REGNUM Правительство Великобритании внесло поправки в закон об иностранных студентах, позволяющие им оставаться в королевстве после окончания учебы еще на два года, об этом 11 сентября сообщает Reuters.

Согласно прежнему законодательству, введенному бывшим премьер-министром страны Терезой Мэй в ее бытность министром внутренних дел страны, иностранцам позволялось находиться в стране всего четыре месяца.

«Иностранные студенты вносят важный культурный и экономический вклад в нашу страну. Их присутствие приносит пользу Великобритании», — заявил министр образования королевства Гэвин Уильямсон.

Напомним, ежегодно в университетах Соединенного Королевства обучаются порядка 450 тыс. иностранных студентов.

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