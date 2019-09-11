Иволгинский район, , 12:43 — REGNUM 7 сентября в крупнейшем буддийском монастыре Монголии Гандантэгченлин открыли новый соборный храм — Цогчен дуган. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Буддийской традиционной сангхи России, делегацию от российских буддистов на торжествах возглавлял Дид хамбо-лама по Забайкальскому краю Цырен Дондукбаев.

На открытии он подарил главе монастыря Дэмбэрэлийну Чойжамцу уникальную статую Будды Шакьямуни.

«Эта статуя была выполнена бурятскими мастерами и отлита из бронзы в художественной мастерской «Эрхим Дархан» Иволгинского дацана», — отметили в сангхе.

Отмечается, что для будущего алтаря строящегося Цогчен дугана Иволгинского дацана будет отлита тысяча таких статуй. Они будут символизировать тысячи Будд, которые должны будут прийти в этом периоде.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, в Бурятию из Санкт-Петербурга привезли бюст императрицы Екатерины II, который будет установлен в дацане.

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