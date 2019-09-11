Ташкент, , 12:40 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон «Об использовании атомной энергии в мирных целях», сообщает 11 сентября издание «Народное слово».

Документ направлен на регулирование отношений в области использования атомной энергии в мирных целях. Законом также вводится ряд понятий, в том числе радиоактивные отходы, радиоактивные вещества, пункты хранения и другие.

Кроме того, документом описываются права граждан на использование атомной энергии, а также права лиц, подвергшихся радиационному воздействию.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа депутаты сената Узбекистана одобрили вышеуказанный закон. В нижней палате парламента закон был принят 2 июля 2019 года.

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