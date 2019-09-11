Москва, , 12:39 — REGNUM Средний срок постановки недвижимости на государственный кадастровый учет в России снизился с 10 до четырех дней за последние пять лет. Об этом 11 сентября ИА REGNUM сообщила пресс-служба Федеральной кадастровой палаты РФ.

Как уточняет ведомство, такого ускорения удалось достичь за счёт внедрения электронных сервисов. Как отмечает палата, в 2019 году быстрее всего поставить недвижимость на кадастровый учёт можно в республиках Мордовия и Северная Осетия, а также в Ставропольском крае. Средний срок проведения процедуры ГКУ там составляет всего два дня. В среднем на кадастровый учет ставят в течение трёх дней в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Тульской, Ярославской, Ростовской, Саратовской, Тюменской, Челябинской, Свердловской, Курганской областях, а также в Башкирии, Республике Марий Эл, Чувашии, Ханты-Мансийском АО, Алтайском, Забайкальском и Приморском краях, Дагестане, Ингушетии и Чеченской Республике.

Всего по состоянию на начало 2019 года в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) учтено 162,5 млн объектов недвижимости.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее сайт мэра Москвы информировал, что и в столице РФ начнут более оперативно вносить данных об объектах недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) за счёт использования информационного ресурса, который ускорит обмен данными в электронном виде между различными ведомствами.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве сократят сроки внесения данных о недвижимости в ЕГРН