Майкоп, , 12:38 — REGNUM Старт прививочной кампании в Адыгее дал министр здравоохранения Рустем Мереутков. Он первым сделал прививку от гриппа, сообщили ИА REGNUM 11 сентября в пресс-службе регионального минздрава.

По данным ведомства, акция «Здоровый Майкоп» прошла на площади имени Ленина в республиканском центре. Всего в 2019 году планируется привить более 159 тыс. взрослых и 54 тыс. детей. Обезопасить себя от заболевания может каждый житель региона бесплатно, обратившись к участковому терапевту по месту жительства.

«Министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков личным примером показал важность этого мероприятия. В рамках акции, организованной специалистами Майкопской городской поликлиники, было привито 30 человек», — сообщили в минздраве.

В этом году вакцина содержит штаммы вируса гриппа A (H1N1), вируса гриппа A (H3N2) и вируса группы B. Медики подчеркивают необходимость вакцинации для так называемых групп риска, в число которых входят дети, пенсионеры, призывники, люди с хроническими заболеваниями и те, кто роду своей деятельности связан с общением с большим количеством людей.