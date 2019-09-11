Подольск, Московская область, , 12:31 — REGNUM В Москве решением арбитражного суда подтвердили законность проведения конкурса по отбору управляющих компаний на обслуживание многоквартирных домов в Подольске. Аналогичное решение областной УФАС пытались оспорить в столице представители ООО «УК Ромос», сообщает «РИАМО».

Управляющая компания обратилась в Московское областное УФАС с жалобой на бездействие подольской администрации при организации и проведении открытого конкурса. Мнение антимонапольной службы не устроило компанию, однако арбитражный суд Москвы подтвердил обоснованность решения. Организцию конкурса в Подольске признали законной.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, Девятый арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении жалобы, поданной четырьмя компаниями, устроившими незаконную свалку в карьере ЗИЛ городского округа Дзержинский. Компании заплатят штраф в 6,9 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: За незаконную свалку в дзержинском карьере ЗИЛ заплатят 6,9 млн рублей