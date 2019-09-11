Нью-Йорк, США, , 12:33 — REGNUM Скульптор из Италии Артуро Ди Модика, являющийся автором статуи «Атакующий бык», расположенной на Уолл-стрит в Нью-Йорке и подвергшейся ранее нападению вандала, проведет её ремонт за собственный счет. Об этом 11 сентября сообщает телеканал NBC со ссылкой на Артура Пикколо — председателя ассоциации, которая ухаживает за парком Боулинг-грин, где установлена скульптура.

Также сообщается, что скульптор прибудет в Нью-Йорк с Сицилии в конце сентября для руководства работами по восстановлению статуи. Он взял все расходы по её реставрации на себя, и они, по его расчетам, составят около $15 тысяч.

Кроме этого, известно, что Артуро Ди Модика до настоящего времени является владельцем «Атакующего быка».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в США неизвестный повредил правый рог статуи «Атакующий бык», нанеся по ней удар тяжёлым предметом. Полиция позже задержала подозреваемого, он обвиняется в акте вандализма по отношению к статуе.

Напомним, скульптура «Атакующий бык», также известная под названием «Бык с Уолл-стрит», была создана скульптором Артуро Ди Модика в 1989 году. Она расположена в южной части района Манхэттен и является туристической достопримечательностью.