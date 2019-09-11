Вашингтон, , 12:27 — REGNUM Пользователь Twitter под ником SquareAnon выложил в сеть модификацию тетриса, которая превратила его в рогалик (игра с процедурно генерируемыми уровнями). Он опубликовал демонстрационный ролик 11 сентября на своей странице.

https://twitter.com/SquareAnon/status/1171518543952613376

Игра получила название 4-Block Dungeon. Стоит отметить, что SquareAnon предлагает сыграть в неё всем желающим бесплатно, это можно сделать прямо в браузере.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что на платформе Kikstarter стартовала кампания по сбору средств на создание игры про школьный конкурс. Разработчик School Wars заявил, что на создание игры его вдохновило аниме 2000-х годов.

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