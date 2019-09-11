Москва, , 17:45 — REGNUM Ведущий телепрограммы «Жить Здорово», доктор медицинских наук Андрей Продеус возмутился, что в ряде СМИ его слова о возможности использования человеческого мяса в пищу восприняли как призыв к каннибализму, сообщает «Комсомольская правда».

Ведущие телепередачи «Жить здорово». Второй слева — Андрей Продеус Mil.ru

10 сентября в российский изданиях вышли новости, в которых приводятся слова профессора Андрея Продеуса, которые он сказал в интервью «Ura.ru»: «Если отвлечься от этических и моральных норм, то человеческое мясо ничем не будет отличаться по составу от любого другого».

Публикация его слов в таком варианте возмутила профессора. «Это бред!» — заявил он позвонившему ему за разъяснениями журналисту «Комсомольской правды». Со слов Андрея Продеуса, его просили прокомментировать исследования профессора Стокгольмской школы экономики Магнуса Содерлунда, который считает, что поедание мяса трупов может спасти человечество от голода, что он и сделал с научной точки зрения. Также ведущий добавил, что вся эта публикация — не что иное, как попытка раздуть из ничего скандал. Профессор намерен высказать свое возмущение автору порочащей его публикации.

В настоящее время Андрей Петрович Продеус заведует кафедрой педиатрии московского факультета РГМУ им. Н. И. Пирогова и является главным педиатром детской больницы им. Сперанского. Занимается вопросами аллергологии, иммунологии и генетики.