Ростов-на-Дону, , 12:23 — REGNUM Количество смертей в Ростовской области превышает рождаемость. Об этом говорится в докладе Ростовстата «Об итогах естественного движения населения Ростовской области».

В частности, в период с января по июль текущего года на Дону, по предварительным данным, зарегистрировано 21 тыс. 701 родившихся и 33 тыс. 557 умерших.

«Естественная убыль населения области составила 11 тыс. 856 человек», — уточняют статисты.

ИА REGNUM ранее сообщало, что по итогам 2018 года только в Ростове-на-Дону и Батайске число родившихся превысило число регистраций смерти.

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