Хараре, , 12:27 — REGNUM Перед похоронами Роберта Мугабе, запланированными на воскресенье, 15 сентября, официальные почести телу первого президента Зимбабве будут отданы в трех разных частях столицы страны, Хараре. Об этом сообщает Deutsche Welle Swahili со ссылкой на заявление министра информации Зимбабве.

По словам Моники Мутсвангва, в четверг, 12 сентября, тело Мугабе будет доставлено на стадион Руфаро, в пятницу, 13 сентября, проститься с бывшим президентом страны можно будет на национальном стадионе в Хараре, а в субботу, 14 сентября, официальные почести Мугабе будут отданы в здании правительства.

К настоящему времени место захоронения Мугабе не разглашается. По словам репортеров, представители правительства и члены семьи покойного так и не пришли к соглашению о том, где должен быть похоронен первый президент Зимбабве.

Напомним, что Роберт Мугабе занимал пост президента Зимбабве в течение 37 лет. Он скончался в пятницу, 6 сентября, в одной из больниц Сингапура, где он длительное время находился на лечении. Мугабе умер в возрасте 95 лет.