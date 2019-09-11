Москва, , 12:09 — REGNUM Депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») допустил компенсацию на оплату лечения пострадавшим от падения сбитого спецслужбами дрона, передает корреспондент ИА REGNUM 11 сентября.

«Не компенсацию прямую, но оплату лечения, если это будет необходимо, безусловно, в каждом конкретном случае. Если что-то произойдет, государство, конечно же, государство помощь окажет», — сказал Хинштейн.

«Параллельно с этим, если выяснится, кто был собственником этого дрона, и дрон действительно создавал угрозу жизни и безопасности граждан, я не исключаю и заявленный государством иск к этому лицу с требованием возмещения ущерба. Встречные иски направляются только так», — пояснил парламентарий.

Госдума в первом чтении обсудит законопроект, разрешающий спецслужбам и военным сбивать беспилотники. Предлагается наделить ФСБ, ФСО, МВД, СВР и Росгвардию полномочиями по пресечению нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве.

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