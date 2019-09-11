Москва, , 12:06 — REGNUM Проблему незарегистрированных в России лекарств необходимо решать в рамках стратегии Минпромторга «Фарма-2030». Об этом сообщила директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина 11 сентября на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

В Минздраве полагают, отметила она, что этот вопрос должен быть одним из приоритетных для стратегии в случаях, когда речь идет о детских лекарствах для отдельных пациентов. Представитель Минздрава добавила, что в России нужно развивать малое производство — изготовление препарата для конкретного пациента в аптеке по рецепту врача.

Как сообщало ИА REGNUM, о разработке новой программы развития отечественной фармацевтической отрасли стало известно в июле. В рамках стратегии «Фарма-2030» должен быть создан высокопроизводительный экспортно-ориентированный сектор, а объем экспорта лекарств должен увеличиться вчетверо по сравнению с 2017 годом — до $1 млрд в год.

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