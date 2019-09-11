Черкесск, , 12:05 — REGNUM В Карачаево-Черкесии попала под уголовную статью за пособническую помощь лицам, участвующим в деятельности международных террористических организаций, местная жительница. Она финансировала преступную деятельность боевиков в Сирии, сообщили 11 сентября в пресс-службе республиканского управления ФСБ.

Женщина задержана. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Найдены доказательства, что злоумышленница организовала канал переправки денежных средств для экстремистской организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По решению суда ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года в Дагестане были задержаны бывший руководитель благотворительного фонда «Ансар» Абубакар Ризванов, журналист «Черновика» Абдулмумин Гаджиев и предприниматель из Карачаево-Черкесии Кемал Тамбиев. Их обвиняют в финансировании терроризма.

Якобы все трое через благотворительные фонды собирали денежные средства и перечисляли часть денег на финансирование боевиков в Сирии. Задержанные отрицают свою вину. В их защиту неоднократно высказывались известные на Северном Кавказе общественные и политические деятели.