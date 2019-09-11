Тверь, , 12:05 — REGNUM Прокуратура Тверской области обвиняет 48-летнюю женщину в гибели двух человек во время ДТП, сообщила 11 сентября пресс-служба ведомства.

По версии следствия, подозреваемая, находясь за рулем автомобиля «Чери», нарушила скоростной режим, когда ехала по одной из улиц Твери. В какой-то момент она не справилась с управлением и ее машину вынесло на встречную полосу движения, где и произошло столкновение с автомобилем «Шкода».

»В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир автомобиля «Шкода» скончались, пассажиру автомобиля «Чери» причинен тяжкий вред здоровью», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Женщина обвиняется по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), которая предусматривает наказание вплоть до 7 лет лишения свободы.