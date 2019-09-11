Брюссель, , 12:04 — REGNUM Пост генерального директора Европейской Ассоциации автопроизводителей (АСЕА) с 1 октября 2019 года займёт Эрик-Марк Уитема. Об этом сообщается на официальном сайте ассоциации.

Эрик-Марк Уитема сменит на этом посту Эрика Йоннарта, который руководил ассоциацией шесть последних лет.

Ранее Уитема работал в компании IBM. Там он возглавлял направление глобального интеллектуального транспорта. Кроме того, будущий гендиректор АСЕА работал в интернет-стартапе Chello Beneluxe.

«Поскольку будущее автомобильной промышленности тесно связано с цифровыми технологиями, опыт господина Уитема будет необходим для важных преобразований в дальнейшем», — заявил глава АСЕА и председатель PSA Group Карлос Таварес.

Напомним, Европейская Ассоциация автопроизводителей представляет 15 крупных европейских производителей машин, фургонов, грузовиков и автобусов.

Читайте также: В мае в ЕС снизился объём продаж автомобилей Lada — АСЕА