Додома, , 12:44 — REGNUM Девять черных носорогов из ЮАР прибыли 10 сентября в национальный парк Серенгети в Танзании в рамках усилий по заселению парка видами животных, находящихся под угрозой исчезновения. Об этом сообщает 11 сентября агентство Daily Mail со ссылкой на сообщение министерства природных ресурсов Танзании.

В заявлении министерства говорится, что животные прибыли из Таба-Толо во вторник утром, прежде чем их перевезли в знаменитый Серенгети (национальный парк).

Заместитель министра природных ресурсов Танзании Константин Каньясу пообещал «сделать все возможное, чтобы защитить этих животных».

По данным Всемирного фонда дикой природы, еще в середине ХIX столетия черный носорог был обычным обитателем саванн в Африке к югу от Сахары. Однако численность этих животных стала резко сокращаться, и в результате в 1993 году было зарегистрировано лишь 2475 особей данного вида.

Благодаря предпринятым усилиям по восстановлению популяции черных носорогов сейчас насчитывают в совокупности около 5000 особей.