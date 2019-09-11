Ростов-на-Дону, , 11:55 — REGNUM В Ростовской области сохранится чрезвычайная пожароопасность. Штормовое предупреждение объявило региональное управлении МЧС РФ 11 сентября.

Камиль Коро. Порыв ветра. 1870

«В период 12−14 сентября чрезвычайная пожароопасность пятого класса сохранится в большинстве районов Ростовской области, в том числе в Ростове-на-Дону», — говорится в сообщении.

Спасатели призывают соблюдать правила пожарной безопасности и к осторожному обращению с огнём.

ИА REGNUM напоминает, что за минувшие сутки на Дону произошло два крупных ландшафтных пожара. Сухая трава горела на площади 2 тыс. кв. м и 10 тыс. кв. м.