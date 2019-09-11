Москва, , 11:55 — REGNUM В России дети с самого раннего возраста питаются неправильно. Таковы данные Всероссийского межрегионального многоцентрового исследования состояния питания детей от одного года до трех лет, передаёт «Медвестник».

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Врач-педиатр Ольга Лукоянова считает, что главные ошибки в питании детей — недостаточное потребление мяса, овощей, фруктов, избыточное потребление сладостей (сахара) и использование «недетских» продуктов.

Между тем в ходе исследования выяснилось, что многим детям в возрасте 1−3 года удается попробовать пиццу, сосиски, попкорн, чипсы, майонез, кетчуп, газированные напитки и другие не нужные им для здоровья продукты питания.

Национальная программа оптимизации питания детей в России есть. Но, по мнению Лукояновой, чтобы изменить ситуацию, нужен закон, который бы регламентировал максимально допустимый уровень сахара в продуктах.

Как сообщало ИА REGNUM, родители российских школьников активно включились в работу по мониторингу качества школьного питания.

Подробности: Эксперт: качество питания в школах РФ не улучшается десять лет