Красногорск, , 11:54 — REGNUM В Московской области ведутся работы по снижению заторов на 22 проблемных перекрестках. На дорогах появятся дополнительные поворотные и переходно-скоростные полосы, заездные карманы, организуют круговое движение, сообщается 11 сентября на портале правительства региона.

Работы ведут в рамках проекта «Быстрые решения» в 12 муниципальных образованиях области. Как заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Гержик, в результате планируется сократить время ожидания в пробках на 30 минут и ликвидировать крупные заторы.

В Можайском округе ведут работы по измению схемы организации движения на пересечении дороги деревни Тетерино и поворота на Поречье; в Шаховской обустраивают поворотные полосы на пересечение улицы Басаева и 1-ой Советской, а также улиц Горького и Ленина; в Дмитрове, Кашире и Луховицах организуют круговое движение; в Истре и Дедовске строят дополнительные полосы. Еще на трех участках дорог в Истре и Можайске приступят к работам в ближайшее время. Всего до конца 2019 года планируется завершить работы на 26 перекрестках в 13 муниципальных образованиях.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье к 2020 году представят проект расширения Носовихинского шоссе до четырех полос.

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