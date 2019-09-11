Москва, , 11:53 — REGNUM Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) обнаружили двоих заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», об этом «Комсомольской правде» рассказал ответственный секретарь московского ОНК Иван Мельников.

По его словам, четыре башни СИЗО, которые были построены в 18 веке, уже давно не функционируют для заключенных, они используются в качестве служебных и вспомогательных помещений.

В ходе визита членов ОНК выяснилось, что в одной из старых камер, размером не больше четырех квадратных метров, содержатся двое обвиняемых в разбое. Около двухъярусной кровати находится туалет, который представляет из себя «дырку в полу прямо по центру комнаты», сказал общественник.

Кроме того, из трубы постоянно течет вода, а смесителя никакого нет. Когда задержанные перекрыли вентиль, вода побежала «беспрерывным потоком». Члены комиссии направили руководству СИЗО предложение закрыть для использования эти казематы.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года замдиректор ФСИН Валерий Максименко заявил, что ведомство приняло решение о закрытии московских СИЗО «Бутырка» и «Красная Пресня». Вместо двух следственных изоляторов будет построен новый, на 5 тыс. мест.

Учреждение будет соответствовать «всем европейским стандартам», пояснил Максименко и указал на сходство нового СИЗО с «Крестами-2», построенными под Санкт-Петербургом.

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