Нижний Новгород, , 11:49 — REGNUM Участниками научно-образовательного центра (НОЦ) Нижегородской области, созданного в рамках национального проекта «Наука», стали 29 организаций, в том числе шесть вузов. Об этом сообщили в пресс-службе Университета Лобачевского.

Кроме университетов, развивать Нижегородский НОЦ будут четыре научно-исследовательских института, федеральный ядерный центр и 18 организаций реального сектора экономики. Направления работы центра представили накануне на совещании с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Так, одним из направлений учёных и экспертов станет повышение производительности труда в Нижегородской области. В рамках НОЦ будет сформирован институт, на базе которого будет проходить обучение бережливому производству и технологиям повышения производительности труда. При этом основной целью центра станет повышение привлекательности инновационных нижегородских разработок для российского и международного бизнеса.

Добавим, Нижегородская область вошла в пятерку пилотных регионов России, где стартует новая форма взаимодействия представителей науки, образования и промышленности в рамках НОЦ. Всего на первом этапе в России предполагается создать 15 таких центров.

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