Вашингтон, , 11:52 — REGNUM Компания Apple представила новый смартфон iPhone 11 Pro, оснащённый тремя камерами. Фанаты «Игры Престолов» решили, что дизайн телефона вдохновлён трёхглазым вороном из сериала, сообщает Shazoo 11 сентября.

https://twitter.com/Mr_Ceyram/status/1171413627284414464

Пользователи Twitter начали выкладывать коллажи из фотографий нового смартфона и трёхглазого ворона. По их мнению, даже расположение камер у iPhone 11 Pro совпадает с расположением глаз у существа из сериала.

https://twitter.com/rayano0o0o/status/1171424953935097856

Напомним, компания Apple представила три новые модели смартфонов. Одна из них под названием iPhone 11 Pro получила три камеры — телеобъектив, обычную и ультраширокую.

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