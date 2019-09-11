Санкт-Петербург, , 11:46 — REGNUM Ужесточение наказаний за нарушения ПДД водителями, в автомобилях которых находятся несовершеннолетние — хорошая идея, но неясно, как именно ее можно реализовать, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 11 сентября, глава автоклуба А24 Денис Шубин, комментируя инициативу правительства.

Как сообщалось ранее, вице-премьер Максим Акимов поручил министерствам юстиции и внутренних дел проработать вопрос об отнесении к отягчающим обстоятельствам наличие несовершеннолетнего в автомобиле, водитель которого нарушает правила дорожного движения.

«К этой идее можно относиться только положительно. Это будет хорошей воспитательной мерой, в первую очередь для нерадивых родителей. Может помочь снизить число ДТП с участием детей. Ужесточать наказания при таких обстоятельствах нужно за все нарушения, от разговоров по мобильному телефону до превышения скорости.

Другой вопрос — как это контролировать. На улицах наших городов нет такого количества сотрудников полиции. Основная масса штрафов — за нарушения, зафиксированные камерами. Найти, к примеру, водителя, которого хоть раз штрафовали за разговоры по телефону за рулем — непростая задача», — отметил Денис Шубин.