Исламабад, , 11:44 — REGNUM Первая женщина-космонавт Пакистана Намира Салим поздравила космическую организацию Индии с частичным успехом миссии «Чандраян-2», об этом она рассказала в интервью журналу Scientia.

«Я поздравляю Индию с их успехом их исторической миссии по приземлению на поверхности Луны», — подчеркнула Салим, добавив, что данная программа является не только гордостью для Южной Азии, но и значительным скачком в развитии мировой космической отрасли.

Напомним, Лунный посадочный модуль «Викрам», принадлежащий Индии, сумел совершить посадку на поверхности спутника, однако связь с ним была утеряна, в настоящее время специалисты пытаются ее установить.

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