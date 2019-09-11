Людиново, Калужская область, , 12:11 — REGNUM Свыше 150 мероприятий всероссийской экологической акции «Вода России» запланировано в дни проведения V Международного экологического форума, который состоится в Калужской области с 16 по 22 сентября 2019 года. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

У.уборка прибрежной территории Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области

Так, намечена уборка прибрежной территории на Людиновском и Сукремльском водохранилищах, берегах рек Болва, Неполодь, Сукремля. В экологическом марафоне на территории муниципалитета примут участие более 1500 человек: гости международного экологического форума, волонтёры, школьники, сотрудники предприятий и организаций. В Людиново также пройдёт заседание рабочей секции «Вода», где будут подняты вопросы реализации национального проекта «Экология».

В рамках акции «Вода России» состоится посадка аллеи красных клёнов в парке культуры города Людиново, а в честь 75-летия освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков будет высажена аллея в форме цифры 75 в Куйбышевском районе.