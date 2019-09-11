Пекин, , 11:35 — REGNUM Около 40 тысяч студентов из Китая проходят обучение в российских вузах в настоящее время, заявил представитель министерства науки и высшего образования РФ в КНР Игорь Поздняков на встрече в Российском культурном центре в Пекине. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского.

Российский культурный центр в Пекине был открыт в 2010 году. Его работа направлена на ознакомление общественности Китая с достижениями России в различных сферах, в том числе в области образования.

Выступая на встрече, Поздняков сообщил, что по состоянию на 2019 год вузами России и Китая заключено около тысячи соглашений о сотрудничестве. В российских вузах обучается 40 тысяч китайских студентов, и, напротив, в вузах КНР — 20 тысяч граждан России.

Отмечается также, что высшим руководством России и Китая инициирован уникальный российско-китайский образовательный проект «Совместный университет МГУ-ППИ» в Шэньчжэне, соучредителями которого являются МГУ имени М.В. Ломоносова и один из ведущих вузов КНР — Пекинский политехнический институт, а также Муниципальное народное правительство города Шэньчжэня. В рамках этого сотрудничества действуют восемь совместных российско-китайских институтов, реализуются около сотни совместных образовательных программ.

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