Йоханнесбург, ЮАР, , 11:36 — REGNUM Нигерия эвакуирует из ЮАР более 600 своих граждан после волны ксенофобных нападений, передает CNN Africa со ссылкой на заявление нигерийского чиновника.

Рейсы с эвакуированными нигерийцами начнут вылетать из Йоханнесбурга начиная со среды, 11 сентября, сказала председатель комиссии по делам нигерийской диаспоры Абике Дабири-Эрева.

«У нас есть 640 нигерийцев, которые хотят вернуться из ЮАР, для этого потребуется два самолета», — сказала Дабири-Эрева CNN.

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари выразил глубокую обеспокоенность «повторяющимся насилием» против своих граждан в ЮАР и призвал правительство страны предпринять шаги, чтобы положить этому конец, сказал его пресс-секретарь Феми Адесина.

«Президент Бухари обеспокоен тем, что повторяющаяся проблема ксенофобии может негативно повлиять на имидж и положение ЮАР как одной из ведущих стран на континенте, если ничего не будет предпринято для того, чтобы это остановить», — говорится в заявлении Адесины.

Напомним, что десять человек, в том числе двое иностранцев, были убиты в результате насилия против иммигрантов и мародерства, разразившихся в Йоханнесбурге, Претории и других частях страны на прошлой неделе.