Лондон, , 17:51 — REGNUM Авиакомпания British Airways в среду, 11 сентября, планирует выполнить более 90% своих рейсов после «заземления» большинства своих авиалайнеров во время проведения двухдневной забастовки пилотов 9 и 10 сентября. Об этом сообщает агентство Daily Mail.

По данным журналистов, почти половина парка авиакомпании, состоящего из более 300 самолетов и более 700 экипажей, оказалась «выбита из графика».

«Мы очень сожалеем… Мы прилагаем все усилия, чтобы… доставить наших клиентов к месту назначения… — сказал представитель British Airways. — Потребуется некоторое время, чтобы полностью вернуться к штатному расписанию полетов, однако сегодня мы планируем выполнить более 90% наших рейсов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее члены Британской ассоциации пилотов авиакомпаний (BALPA) провели свою первую за всю историю 48-часовую забастовку, добиваясь повышения оплаты труда. В результате забастовки в минувшие понедельник и вторник были отменены более 1500 рейсов британского перевозчика.