Берлин, , 11:37 — REGNUM На краудфандинговой платформе Kickstarter стартовала кампания по сбору средств на разработку пиксельной игры про школьный конкурс талантов. Об этом 10 сентября сообщил портал PCGamer.

Создатель проекта School Wars Анника Маар рассказала, что на разработку её вдохновили «безумные миры аниме 2000-х». В её новой игре геймерам предстоит управлять временем, изучать различных персонажей и постараться выиграть в конкурсе талантов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Kickstarter завершилась кампания по сбору средств на разработку сиквела игры Extreme Meatpunks Forever. Продолжение с подзаголовком Bound by Ash выйдет летом 2020 года.

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