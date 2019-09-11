Вашингтон, , 11:30 — REGNUM Американского интернет-изданиеPolitico в рамках своего платного продукта Politico Pro запустило отдельное издание, посвящённое марихуане. Об этом сообщается на сайте издания.

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«Каннабис является одной из самых быстрорастущих отраслей промышленности в стране. Она охватывает десятки отраслей — от фармацевтики и здравоохранения до сельского хозяйства, правоохранительных органов и гостиничного бизнеса», — говорится в сообщении компании.

Как пояснил главный редактор проекта Пол Демко, до сих пор на рынке не было издания, которое рассматривало бы каннабис не как «источник шуток», а как многомиллиардную индустрию с довольно жёстким регулированием.

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«Эта тема также пересекается с каждой областью политики, которую уже охватывает Politico», — отметил Демко, слова которого приводит Washingtonian.

Доступ к Politico PRO Cannabis пока бесплатный, однако только до 30 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, употреблять марихуану в рекреационных целях разрешено на территории 11 штатов США: Аляски, Иллинойса, Калифорнии, Колорадо, Мэна, Массачусетса, Мичигана, Невады, Орегона, Вермонта, Вашингтона и на Северных Марианских Островах. Также в 33 американских штатах можно использовать каннабис в медицинских целях.

Напомним, осенью 2018 года президент США Дональд Трамп подписал законопроект о борьбе с опиоидной зависимостью. Закон требует продвигать научные исследования по поиску обезболивающих, не вызывающих привыкания к ним, и расширяет доступ граждан к лечению расстройств от психоактивных веществ.