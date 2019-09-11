Сеул, , 11:29 — REGNUM Правительство Республики Корея отложило запуск миссии на орбиту луны. Ожидается, что она состоится не раньше 2022 года, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление министерства науки.

Причиной задержки стали противоречия между учёными и конструкторами, работающими над проектом, а также сложности в реализации наиболее важных этапов миссии. Если новых задержек не возникнет, в 2022 году Южная Корея отправит на орбиту спутника земли беспилотный аппарат весом 678 килограммов. Он будет выведен на эллиптическую орбиту, на которой проведёт девять месяцев. Ранее предполагалось начать миссию в 2020 году, запустив аппарат весом 550 килограммов, который наблюдал бы за поверхностью Луны в течение года, находясь на круговой орбите.

Стоимость проекта оценивается в 166 млн долларов. Аппарат будет оснащён целым набором камер и сенсоров для наблюдения и проведения испытаний. В случае успеха, Южная Корея станет седьмой страной после России, США, ЕС, Китая, Японии и Индии, реализовавшей подобный проект.