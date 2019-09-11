Кейптаун, , 11:53 — REGNUM По крайней мере каждый десятый житель ЮАР считает, что мужчины имеют право на насилие в отношении своих жен, сообщил африканский новостной портал Maroela Media.

Такое заключение было сделано на основе данных опроса, проведенного компанией Ipsos. Информация была собрана в ходе 3600 интервью со случайно выбранными респондентами.

Ipsos поставила задачу изучить мнение граждан относительно места женщины в супружеских отношениях, а также взгляды респондентов на ситуацию с широким распространением семейного насилия в отношении женщин.

Шесть из десяти человек считают, что женщина должна подчиняться своему мужу или партнеру, что, как заметил Ipsos, иллюстрирует «глубоко укоренившийся патернализм и консервативный уклад в нашем обществе, рассматривающий женщину как собственность, а не как личность».

Что касается утверждения, что мужчины имеют право на насилие в отношении женщин в семье, то, согласно данным, с ним согласились больше женщин, чем мужчин.

Хотя большинство — 78% — не согласны с тем, что муж имеет право на физическое нападение на своего партнера, число людей, утверждающих то, что физическое насилие приемлемо, все еще «тревожно высоко», сообщает Ipsos.