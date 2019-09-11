Кейптаун, , 11:30 — REGNUM Сотни студентов университета Витватерсранда, во главе с инициативной женской группой, вышли на улицы в знак протеста против разгула насилия по гендерному признаку и убийства женщин в ЮАР, сообщил африканский новостной портал «Maroela Media»

Массовая акция прошла на фоне недавних инцидентов насилия над женщинами, которые имели широкий общественный резонанс. К ним относится и жестокое убийство студентки Кейптаунского университета Уйинене Мрветяне, и убийство восходящей звезды женского бокса из Южной Африки Лейгандры «Бэби Ли» Джегелса, и похищения Эми Лиг де Ягер возле ее школы в Вандербейлпарке, провинция Гаутенг.

Эти бесчеловечные убийства спровоцировали общенациональное движение #AmINext. Данное движение широко распространилось на страницах Твиттера.

Студенты передали руководству университета меморандум с перечнем требований, включая введение дополнительных мер безопасности и обеспечение всех нуждающихся специальными «наборами» (rape kits), которые включали бы в себя медицинские инструменты и материалы для оказания помощи жертвам насилия и сбора необходимых доказательств факта изнасилования или нападения.