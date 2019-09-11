Нью-Дели, , 11:25 — REGNUM Представители индийской армии получили информацию о готовящемся теракте на юге страны, после того, как в районе залива Сир Крик в штате Гуджарат недалеко от границы с Пакистаном были обнаружены брошенные лодки. Генерал-лейтенант армии С.К.Сайни заявил, что в данном регионе будут усилены меры безопасности.

«У нас есть сведения о том, что в южной части Индии может произойти террористический акт. Мы принимаем меры предосторожности, чтобы гарантировать безопасность граждан и обезвредить террористические группировки», — добавил он.

По информации индийского новостного агентства Джагран, он также высказался по поводу возможного вооруженного конфликта вокруг штата Джамму и Кашмир. «У каждого конфликта есть внешние и внутренние факторы. В данном случае внешние факторы более выражены, поэтому правительство предпринимает политические, экономические и социальные меры для его разрешения. Роль армии заключается в создании благоприятных условий для подобных инициатив», — добавил генерал-лейтенант.

По его словам, армия страны в полной мере готова справиться с любыми непредвиденными ситуациями, как в штате Джамму и Кашмир, так и на юге страны.