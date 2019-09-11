Редвуд-Сити, США, , 11:14 — REGNUM Американская компания Electronic Arts решила бороться с онлайн-харассментом в своих играх при помощи геймеров. Об этом 10 сентября сообщил портал engadget.

В рамках недавней выставки Gamescom разработчики провели первое заседание совета игроков. На нём предлагались различные меры по защите геймером от токсичного поведения. Например, введение двухфакторной аутентификации учётных записей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, компания Electronic Arts ищет игроков для тестирования своего нового облачного сервиса Project Atlas. Во время теста геймерам будут доступны четыре игры: FIFA 19, Titanfall 2, Need for Speed Rivals и Unravel

Читайте ранее в этом сюжете: В глобальной стратегии Civilization VI появилась «Королевская битва»