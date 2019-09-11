Катманду, , 11:41 — REGNUM Средства массовой информации Непала сообщают, что в стране участилось количество случаев так называемой продажи невест в Китай. Это становится все более распространенной практикой в связи с тем, что в Поднебесной существует проблема дисбаланса полов. В настоящее время в КНР проживает на 30 миллионов больше мужчин, чем женщин, при этом, разрыв в соотношении полов продолжает увеличиваться. В 2015 году соотношение полов при рождении составило 113,5 мальчиков на каждые 100 девочек. Этот гендерный разрыв не позволяет многим китайцам жениться и повышает спрос на женщин из соседних стран.

Сообщается, что привлечением девушек занимаются специально обученные люди, которые привлекают девушек отличными перспективами: хорошей работой, отличными условиями жизни и паспортом КНР. «Меня убеждали, что это будет полезно не только мне, но и для моей матери. У меня не было никакой работы, поэтому я согласилась», — рассказывает Сунита Таманг представителям Бюро по борьбе с торговлей людьми в Непале. Эта 22-летняя девушка едва не стала жертвой торговцев людьми, при этом, она никогда не разговаривала с мужчиной, за которого согласилась выйти замуж.

По информации непальского новостного агентства The Kathmandu Post, полиция страны в начале месяца арестовала 10 человек по подозрению в торговле людьми. Это был первый случай «покупки невест» с 2015 года, который стал известен правоохранительным органам. «Наши расследования привели к спасению нескольких женщин», — заявили представители полиции. «Агенты могут убедить семьи в том, что дочери будут жить в Китае роскошно. Я был удивлен, узнав, что одна семья уже отправила свою младшую дочь и теперь отправляет старшую», — заявил Ишвара Бабу Карки, представитель полицейской службы. «В прошлом большинство женщин привозили в Китай из Камбоджи и Вьетнама, но теперь эти страны ужесточили правила. Сейчас торговцы людьми нацелены на такие страны, как Непал, Пакистан и Индия», — добавил он.

Сообщается, что, не учитывая щедрые подарки «избранницам», китайские «женихи» платят 1,5 миллиона рупий (примерно 1,36 миллиона рублей) за женитьбу на непальских женщинах.