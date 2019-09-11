Додома, , 11:04 — REGNUM Региональный комиссар танзанийского города Дар-эс-Салам Пол Маконда объявил о принятии решения, позволяющего религиозным лидерам разных конфессий проповедовать в ночных клубах, находящихся в пределах их юрисдикции.

По информации танзанийского новостного издания HabariLeo, Маконда сделал данное заявление, находясь в районе Каве, где он присутствовал на воскресной службе в молитвенном доме, принадлежащем апостолу Бонифацию Мвампосе.

По словам регионального комиссара, в результате его регулярных посещений ночных клубов он заметил, что танзанийцы испытывали радость, не замечая существование Бога.

«Служителям Господа, желающим проповедовать в ночных клубах, разрешено делать это в течение получаса, чтобы донести слово Божье до граждан», — отметил Маконда.

Он также добавил: «Любому служителю Господа Бога, желающему проповедовать в клубах, разрешается сделать это. Я не допущу никаких возражений. Начиная со следующей недели, вам разрешено проповедовать в ночных клубах не менее 30 минут!».