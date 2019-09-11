Москва, , 10:56 — REGNUM Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова направила в Государственную думу предложение провести амнистию в отношении несовершеннолетних правонарушителей, матерей-одиночек и многодетных женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет, а также беременных женщин. Об этом Кузнецова сообщила в своём официальном аккаунте в Instagram.

Кузнецова уточнила, что предложение об амнистии касается лиц, осужденных по нетяжким статьям. По замыслу омбудсмена, полное освобождение от наказания или сокращение его срока будет предоставляться при соблюдении определённых условий.

«При этом действие данной амнистии не будет распространяться на осужденных за особо тяжкие преступления», — отметила уполномоченный по правам ребёнка.

«Я не раз посещала воспитательные колонии, СИЗО, общалась с несовершеннолетними. Конечно, нахождение в местах лишения свободы накладывает на них свой отпечаток, об этом говорят и сами сотрудники колоний, изоляторов. Поэтому необходимо снизить на несовершеннолетних негативное влияние, которое может быть получено в условиях заключения. Уверена, амнистия может благотворно повлиять на их исправление», — заявила Анна Кузнецова.

Кузнецова также записала видеообращение, в котором напомнила, что в 2019 году институту уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка исполняется 10 лет. «Для нас самым лучшим подарком является решённые проблемы детей», — сказала она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, свои предложения по амнистии готовит также Совет при президенте по правам человека (СПЧ) — там её планируют приурочить к 75-летию Победы.