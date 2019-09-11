Москва, 11 сентября 2019, 10:56 — REGNUM Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова направила в Государственную думу предложение провести амнистию в отношении несовершеннолетних правонарушителей, матерей-одиночек и многодетных женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет, а также беременных женщин. Об этом Кузнецова сообщила в своём официальном аккаунте в Instagram.
Кузнецова уточнила, что предложение об амнистии касается лиц, осужденных по нетяжким статьям. По замыслу омбудсмена, полное освобождение от наказания или сокращение его срока будет предоставляться при соблюдении определённых условий.
Кузнецова также записала видеообращение, в котором напомнила, что в 2019 году институту уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка исполняется 10 лет. «Для нас самым лучшим подарком является решённые проблемы детей», — сказала она.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, свои предложения по амнистии готовит также Совет при президенте по правам человека (СПЧ) — там её планируют приурочить к 75-летию Победы.