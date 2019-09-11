Красноярск, , 10:56 — REGNUM В Красноярском крае в 2018 году взяли под наблюдение 453 человека, у которых впервые в жизни установили наркоманию и токсикоманию. Как сообщили ИА REGNUM 11 сентября в Красноярскстате, это на 14,7% меньше, чем в 2017 году.

Всего в прошлом году численность состоящих на учёте пациентов с этим диагнозом составляла 3625 человек. Это на 7,3% меньше, чем в 2017 году.

Как уже сообщало ИА REGNUM, численность пациентов с диагнозом «алкоголизм» и «алкогольный психоз» в Красноярском крае в 2018 году составляла 16 337 человек.

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